Freisprechung Elektrotechnik-Innung im Landkres Stade: Das sind die neuen Gesellen

Lea Thobaben ist Drittbeste ihres Jahrgangs und hat sich als beruflichen Weg bewusst ein Handwerk ausgesucht. Die junge Elektrotechnikerin wuchs als Tochter von Inhabern eines Elektrounternehmens in Hammah auf. Sie hat im Innungsbetrieb Freudenberg Elektrotechnik in Drochtersen gelernt und geht nun für eine Zeit in den elterlichen Innungsbetrieb Walter Gerdts Elektrobau. „Dann möchte ich studieren und danach „back to the roots“ – vielleicht unseren Betrieb eines Tages übernehmen."Lars Mittelmejer aus Ahrensmoor lernte beim Innungsbetrieb "Wärme aus der Natur Niemann" in Ahlerstedt. Der junge Elektrotechniker bleibt vorerst im Ausbildungsbetrieb und möchte seinen beruflichen Weg in Zukunft am liebsten als Lehrer gestalten.Bester seines Jahrgangs ist mit knapp 81 Prozent Christopher Peters. Der 22-Jährige aus Buxtehude hat seine Lehre beim Innungsbetrieb CS Elektrotechnik in Buxtehude absolviert. Der ambitionierte Handwerker wird noch eine Weile im Betrieb verbleiben und strebt dann ebenfalls ein Studium an, um später als Ingenieur tätig zu werden. (Quelle: Die Medienfrau)