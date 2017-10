EVB leistet Hilfe nach Sturm: Bahn-Pendelverkehr zwischen Buxtehude und Neugraben

+++ Achtung: Falsche Angaben zum Metronom in der DB-Fahrplanauskunft. Siehe ganz unten +++jd. Buxtehude. Im Landkreis Stade rollen seit Freitagmorgen wieder die ersten Züge: Die EVB hat den Betrieb auf ihrer Bahnstrecke zwischen Buxtehude und Bremerhaven wieder aufgenommen. Noch in der Nacht seien die Schäden durch das Orkantief "Xavier" beseitigt worden, so EVB-Sprecher Jens Tellmann. Auf den Gleisen hätten mehrere Bäume gelegen.Ganz unbürokratische Hilfe leistet die EVB der Deutschen Bahn: Derzeit sind EVB-Züge im Pendelverkehr zwischen Buxtehude und Hamburg-Neugraben eingesetzt. "Wir sind der Bitte der Bahn nachgekommen, vorerst den Zugverkehr auf dieser Strecke zu betreiben", so Tellmann. Es gibt allerdings keinen festen Fahrplan. Ab Neugraben sollen die S-Bahnen der Linie S3 wieder in Richtung Harburg bzw. City fahren.Wer mit der EVB jetzt bis Neugraben fahren will, muss allerdings in Buxtehude umsteigen. Das EVB-Gleis endet dort. Die Pendelzüge der EVB fahren am Gleis 2 ab - dort, wo sonst die S-Bahnen und Metronom-Züge halten.Der EVB-Pendelverkehr Buxtehude-Neugraben wird voraussichtlich bis Sonntag aufrechterhalten. Die EVB-Züge sind nicht auf den Strom aus den Oberleitungen angewiesen, da Diesel-Loks zum Einsatz kommen.Der Einsatz der Züge bis nach Neugraben erinnert an die Anfangszeiten der EVB in den 1990er Jahren. Damals gab es noch nicht die S-Bahn bis Buxtehude bzw. Stade und die EVB brachte die Reisenden bis zur S-Bahn-Station Neugraben.Der Metronom fährt weiterhin nicht auf der Strecke Hamburg-Cuxhaven. Es ist kein Zugverkehr möglich. Die Strecke bleibt mindestens bis Samstag gesperrt. Laut Metronom-Bahngesellschaft sind die Buskapazitäten zwischen Stade und Cuxhaven erschöpft. Zwischen den Bahnhöfen Buxtehude und Stade verkehren Busse.Achtung! Die Metronom-Bahngesellschaft weist darauf hin, dass die Angaben zu den Zügen des Metronom in der Fahrplanauskunft der DB inkl. App falsch sind. Das Gleiche gilt für Anzeigen und Ansagen auf den Bahnhöfen. Diese sind ebenfalls falsch.