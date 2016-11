Premiere auf dem Christkindmarkt in Himmelpforten

Neue Bigband um Vardan Tonoyan sucht noch Bläser

Band-Leader Vardan Tonoyan (60) aus Bossel hat seine Musiker ganz schön rangenommen. Nur wenige Monate nach der Gründung der Big Band Himmelpforten gibt das Ensemble sein Premieren-Konzert: Am Samstag, 26. November, um 16 Uhr spielt die Gruppe erstmals öffentlich auf dem Christkindmarkt in Himmelpforten. In weihnachtlicher Atmosphäre erklingen an der Villa von Issendorff bekannte Stücke wie "Besame Mucho", "Harlem Nocturne" und "Smooth".Inzwischen hat die Big Band 25 Mitglieder. Leiter und Gründer Vardan Tonoyan, der, wie berichtet, in seiner Heimat Armenien Trompete studierte und in der Hauptstadt Jerewan in einem Opern-Sinfonie-Orchester und in der bekannten Jazz-Band "Resonanz" spielte, sucht noch Verstärkung. "Besonders gefragt sind Blasinstrumente, aber auch andere Instrumente sind willkommen", sagt Tonoyan.Wer mitmachen möchte, kann montags ab 20 Uhr zur Probe in die Grundschule Himmelpforten an der Poststraße kommen.• Kontakt zu Vardan Tonoyan unter Tel. 04144 - 8592 oder 0176 - 55327927.