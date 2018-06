Volker Nützel ist Schützenkönig von Elstorf / Beiname "Der Dentale"

Zahntechniker-Meister führt Verein ins Jubiläumsjahr

Jubel erklang am Sonntagabend bei der feierlichen Proklamation auf dem Festplatz in Elstorf: Volker Nützel (51) wurde zum neuen Schützenkönig proklamiert. Der begeisterte Sportschütze, der sich in der Jugendarbeit engagiert und wöchentlich trainiert, ist Zahntechniker-Meister mit eigenem Labor. Daher bekam er den Beinamen "Der Dentale" verliehen. Als Königin steht ihm seine Ehefrau Andrea (53) zur Seite.Das Besondere: Volker Nützel führt "seinen" Verein ins 150. Jubiläumsjahr. Der Schützenverein Elstorf und Umgegend wurde 1869 als eingetragener Verein gegründet.Liebe Leser, mehr über den neuen König und über den neuen Hofstaat steht am kommenden Mittwoch in Ihrem WOCHENBLATT und in Kürze online.