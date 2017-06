Schützenfest in Estorf: Viel Tanz und gute Laune

In Estorf bei Oldendorf steht das kommende Wochenende wieder ganz im Zeichen des Schützensports und der guten Laune, wenn der Schützenverein zu seinem beliebten Schützenfest einlädt. Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni, geht es auf dem Festplatz bei der Schützenhalle rund. Schützenkönig Cord Bruns will sich anständig von seinem Hofstaat verabschieden und ein tolles Fest mit den Vereinskameraden und Gästen feiern. Am Samstagabend wird dann sein Nachfolger von Vereinspräsident Werner Hinck proklamiert.• 20 Uhr: Tanz mit der Band „Surprise“ und Ehrungen• 11.30 Uhr: Kinder treffen sich bei Kinderkönigin Neele Ney• 12 Uhr: Antreten des Vereins vor der Schützenhalle• 14 Uhr: Königsschießen. Schießen auf allen Ständen, Schießen für Kinder• 16.30 Uhr: Proklamation der Kinder- und Vogelkönige• 20 Uhr: Großer Festball mit den „Colorados“• 21 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger• 11.30 Uhr: Antreten vor der Schützenhalle. Die Kinder treffen sich beim Kinderkönig• 14.15 Uhr: Schießen auf allen Ständen