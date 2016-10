40 Jahre Hammer Heimtextil: Tolle Aktionen und Angebote in Stade bis Jahresende

Das ist der Hammer: Mit spannenden Aktionen und einem Mega-Gewinnspiel feiern die Hammer-Fachmärkte noch bis Jahresende ihr 40-jähriges Bestehen. Das heißt auch im Gewerbegebiet "Am Steinkamp" in Stade: vorbeischauen, Angebote sichten, Schnäppchen schlagen und mit etwas Glück einen nagelneuen Audi A4 gewinnen."Ab sofort überraschen wir unsere Kunden jede Woche mit neuen Aktionen", verrät Marktleiter Rainer Döring. Die Angebote gehen quer durch die Sortimente vom Fußbodenbelag über Farben und Tapeten sowie Stoffe und Textilien bis zu Kleinmöbeln und Wohnaccessoires. "Besonders stolz sind wir von Hammer Heimtex, dass wir bundesweit exklusiv die Tapetenkollektion von Roberto Geissini für unsere Kunden bereit halten", so Döring weiter. Die luxuriöse Kollektion "Deluxe your Life mit Robert und Carmen Geiss" lässt insbesondere die Herzen der Kunden höher schlagen, die Glamour, Rock und Glitter lieben.Bei einem bundesweiten Gewinnspiel haben Teilnehmer in den Hammer Heimtex-Märkten bis zum 15. November die Chance, einen Audi A4, E-Bikes, Kaffee-Vollautomaten oder einen von 35 Einkaufsgutscheinen im Wert von 400 Euro zu gewinnen. Zusätzlich gibt es in dem Markt in Stade die Möglichkeit, einen Herzenswunsch loszuwerden. Dieser wird auf eine Karte geschrieben, an einem Heliumballon befestigt und gen Himmel geschickt. "Eine tolle Idee unserer Auszubildenden, die übrigens auch für die fantasievolle Dekoration zum Firmengeburtstag verantwortlich sind", lobt Rainer Döring seine Nachwuchskräfte.Ihre Wurzeln haben die Hammer-Märkte übrigens in einer 1921 in Minden gegründeten Farbengroßhandlung. Das Sortiment wurde stetig um Artikel aus dem Bau- und Heimwerkersegment sowie diverse Dienstleistungen wie Fußbodenverlegung, Maßgardinen und farbige Raumgestaltung ergänzt. So entstand 1976 das Fachmarkt-Konzept der Hammer Heimtex-Märkte. Zu der mehr als 180 Märkte umfassenden Filialkette gehören rund 5.000 Mitarbeiter - davon arbeiten 35 in der Niederlassung in Stade, die im Jahr 1997 eröffnet wurde.