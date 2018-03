Neues Zuhause für den "Smile"

Manch ein Passant hat sich bereits über das "neue" Reisebüro am Pferdemarkt gewundert. Doch die gute Nachricht ist, dass es mit gleichem Team bei gleicher Qualität wie gewohnt für die Stader Kundschaft weiter geht. Geändert hat sich neben der neuen Einrichtung lediglich der Name: Aus dem "Stader TUI ReiseCenter" wird "TUI in Stade".Das Reisebüro gehört bereits seit geraumer Zeit zum TUI Konzern in Hannover. "Mit dem neuen, bundesweit einheitlichen Namen sind wir bei unseren Kunden jetzt noch besser als der beliebte Qualitäts-Reiseveranstalter zu erkennen", sagt die erfahrene Verkaufsbüroleiterin Sabine Zahn mit Überzeugung. "Unser Markenzeichen ist das rote TUI-Logo, der beliebte ,TUI Smile', der alle Besucher mit einem Lächeln begrüßt."Viel hat sich im Innenraum verändert. Mit neuen Farben und neuer Ausstattung wirkt das renovierte Reisebüro jetzt frischer und heller. Sabine Zahn und ihr Team haben mit der Renovierung ein neues, innovatives Shop-Konzept umgesetzt. Der rote "TUI Smile" lädt Kunden lächelnd zum Eintreten ein. Der neue Café-Automat verspricht eine duftende Tasse Kaffee und verkürzt eventuelle Wartezeit."TUI in Stade" macht mit ihrem Marken-Portfolio und Hotels in einer inspirierenden Wohlfühlatmosphäre Lust auf Urlaubsträume. Nach wie vor sind auch Reisen aller anderen großen Veranstalter sowie Kreuzfahrten und Flüge buchbar. "TUI möchte seine Kunden auf allen Stationen der Reise begleiten und überzeugen – von der Buchung als erstes schönes Erlebnis bis zur Rückreise aus dem Urlaubsland", sagt Büroleiterin Sabine Zahn. "Wir machen aus dem Veranstalter TUI eine für jeden Kunden erlebbare Reisebüromarke."Sie und ihr bekanntes Beratungsteam mit Ines von Thaden und Julia Brahmst bleiben den Stadern erhalten. Urlaubsplanung ist in Stade also weiterhin kompetent, individuell und persönlich von Mensch zu Mensch. Dafür sorgt das dreiköpfige Team allein schon durch seine kontinuierliche Weiterbildung mit Inforeisen und Schulungen."Das Reisebüro an sich ist selbst für Kunden mit hoher Online-Affinität nach wie vor Kontaktpunkt Nummer Eins in Sachen Urlaubsbuchung. Daher soll sich ein Kunde von Anfang an wohl und willkommen fühlen. Sein Reiseerlebnis muss genau hier, bei uns im TUI Store, beginnen", schließt die erfahrene Reisebürochefin.TUI in StadePferdemarkt 18-2021682 Stade( 04141-41130E-Mail: stade1@tui-reiseburo.dewww.tui-reisebuero.de/stade1