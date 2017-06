Sechs Jahre Restaurant Mendoza in Stade

Ein absoluter kulinarischer Hochgenuss

Anlässlich seiner sechsjährigen Bestehens lädt das Restaurant Mendoza in der Stader Altstadt zu etwas ganz Besonderem ein: Von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10. Juni, hält das Team für seine Gäste ein Überraschungsmenü bereit. "Was sich dahinter verbirgt, wird im Vorweg nicht verraten", sagt Geschäftsinhaberin Gordana Meyer.Die Unternehmerin bedankt sich sehr herzlich bei all ihren Gästen, die durch ihre Besuche zum Erfolg des Steakhauses in Stade beigetragen haben. "Die sechs Jahre sind wie im Nu verflogen", sagt die erfahrene Gastronomin aus Hamburg, die inzwischen mit ihrer Familie im Alten Land heimisch geworden ist.Mendoza ist der Name einer argentinischen Provinz und deren Hauptstadt, die berühmt ist für ihre Weinanbaugebiete und für ihre traditionelle Rinderzucht. "Wir beziehen direkt aus Mendoza unser hochwertiges Rindfleisch" sagt Gordana Meyer. "So entstand die Idee, unserem Restaurant diesen Namen zu geben."Wer das Mendoza am Stader Fischmarkt einmal besucht hat, kann die hervorragende Qualität des Fleischs nur bestätigen. Ob Huft-, Rump-, Ribeye- oder Filetsteak, das zarte Fleisch zergeht auf der Zunge und hat ein unverwechselbares Aroma. Gourmets schwören auf das Mendoza-Dry-Aged-Beef. Diese Spezialität ist dank einer besonderen Trockenreifung besonders zart und aromatisch.Neben Steaks in allen Variationen hat die Speisekarte des Mendoza natürlich noch viel mehr zu bieten. Sehr beliebt sind beispielsweise die Burger- und Ofenkartoffelvariationen sowie köstlicher Fisch und knackigfrische Salate. "Bei uns ist von der Sauce bis zum Salatdressing alles hausgemacht", betont Gordana Meyer. "Auch das Fleisch und den Fisch schneiden wir selbst in die passenden Portionen."• Montags bis freitags serviert das Mendoza-Team von 11.30 bis 16 Uhr einen Mittagstisch unter 10 Euro.• Neben dem Restaurant verfügt das Steakhaus über eine ansprechende Sonnenterrasse im Grünen sowie Sitzplätze vor dem Restaurant mit Blick auf den Fischmarkt.• Das Mendoza ist täglich von 11.30 bis 24 Uhr geöffnet. Die Küche ist durchgehend von 11.30 bis 23 Uhr warm.