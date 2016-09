Sparkasse Stade-Altes Land garantiert Beratungszeiten von acht bis acht Uhr

Die Sparkasse Stade-Altes Land garantiert ihren Kunden künftig verlässliche Beratungszeiten. Ab Dienstag, 4. Oktober, können von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr Termine für Beratungen vereinbart werden.„Das garantieren wir“, so Sparkassenvorstand Michael Senf. „Und ab Mitte Oktober kann der Kunde den Termin mit seinem Berater oder seiner Beraterin sogar online jederzeit fix machen.“ Die Sparkasse stellt damit sicher, dass der Kunde unabhängig von den Öffnungszeiten seinen Wunschtermin findet.Ab Oktober starten auch die neuen Beratungs-Center der Sparkasse mit umfangreicherer Beratungskompetenz vor Ort. Dann gelten an acht Standorten neue Öffnungszeiten. Montags, dienstags und freitags ist von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Am Mittwoch ist vormittags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr offen. Am Donnerstag öffnen sich die Türen von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr. Ausnahme ist das Beratungs-Center am Stader Pferdemarkt. Hier ist nach wie vor mittags durchgehend geöffnet und am Mittwoch wird wie bisher erst um 12.30 Uhr geschlossen.