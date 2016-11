Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Bereits am 11. Juli war es auf dem Parkplatz der Volksbank in der Buchholzer Innenstadt zu einem Raubüberfall gekommen. Der Täter konnte seinerzeit zu Fuß flüchten und ist bislang nicht ermittelt worden.Der 49-Jährige, der von dem Unbekannten bei dem Überfall durch Reizgas verletzt worden war, erkannte den Täter einige Zeit später auf der Straße wieder und machte ein Foto von dem Mann. Die Sofortfahndung blieb auch hier erfolglos.Jetzt, nur vier Monate später, hat das Amtsgericht Stade einen Beschluss zurÖffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen können. Der Mann ist ca. 185 bis 190 cm groß, hat breite Schultern und sprach bei der Tat hochdeutsch mit osteuropäischem Akzent.Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 - 2850.