4.000 Schüler ausgebildet - Verkehrswacht Harburg-Land blickte auf ein aktives Jahr zurück

Die Verkehrswacht Harburg-Land hat ein aktives Jahr hinter sich. Darauf wies Vorsitzender Christian Riech in seinem Geschäftsbericht auf der Jahreshauptversammlung hin.• Die Mobile Jugendverkehrsschule machte an 81 Einsatztagen 4.094 Grundschüler aus 219 Schulklassen fit im Fahrradfahren. Zudem ist nach dem Ausscheiden von Hannes Beecken mit Rolf-Dieter Raddatz das Moderatorenteam wieder vollständig.• Bei den monatlichen Fernfahrerstammtischen der Polizeidirektion Lüneburg beteiligte sich die Verkehrswacht an drei Aktionstagen.• Mit der Aktion "Sicher im Auto" wurden Senioren die Neuigkeiten aus den Straßenverkehrsvorschriften nahe gebracht. Außerdem wurde mit ihnen das richtige Einparken geübt.Zudem unterstützte die Verkehrswacht Harburg-Land die Aktion "Tippen tötet" der Landesverkehrswacht, die Schutzengel- und Buslotsenprojekte des Landkreises und finanzierte die Prüfbögen und Fahrradpässe für die von der Polizeiinspektion Harburg an Grundschulen durchgeführten Radfahrprüfungen."Auch in diesem Jahr stehen wieder viele Termine an", so Riech. Dazu gehören u.a. eine Motorrad-Präventionsveranstaltung sowie Infostände auf dem Winsener Stadtfest, bei der Abschlussveranstaltung des Hamburger Motorradgottesdienstes in Buchholz und beim Kirch- und Markttag in Salzhausen.