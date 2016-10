Andreas Behrens ist Winsens Stadt-Schützenkönig

Andreas Behrens vom Schützenverein Pattensen errang kürzlich den 1. Platz beim Stadtkönigschießen, das sein Verein ausrichtete. Mit einem 284,3-Teiler holte Behrens den begehrten Titel. Auf den weiteren Plätzen folgten Albert Kröger (Luhdorf-Roydorf), Peter Voß (Borstel-Sangenstedt) und Manfred Nielsen (Winsen). Alle vier Schützenvereine aus Winsen und den Ortsteilen nahmen an dem Wettstreit teil.Beim gleichzeitig ausgetragenen Stadtadjutantenschießen siegte Gerhard Tödter (Pattensen) mit einem 161,2-Teiler vor Gunter Oppermann (Winsen), Günther Bruns (Luhdorf-Roydorf) und Bernd Albers (Borstel-Sangenstedt). Den Stadtpokal sicherte sich erneut die Mannschaft vom Schützenkorps Winsen mit 374 Ringen. Überreicht wurde er an Rouven Sankowski. Zweit- bis Viertplatzierte wurden die Teams Pattensen, Luhdorf-Roydorf und Borstel-Sangenstedt. Tagesbester Einzelschütze mit 49 Ringen war Felix Oppermann (Winsen).Die Siegerehrung nahm Vize-Bürgermeister André Bock vor. Pattensens Schützenvereins-Vorsitzender Heinrich Wörmer gratulierte den erfolgreichen Teilnehmern.- Zum Ausklang der Schieß- und Kleinkalibersaison mit dem Abschießen laden das Schützenkorps Winsen und die Schützenkameradschaft Borstel-Sangenstedt am Samstag, 22. Oktober, um 14 Uhr jeweils im Schützenhaus ein. Die Siegerehrung ist bei beiden Vereinen um 17.30 Uhr geplant.