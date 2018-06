Freies WLAN in der Gemeinde Stelle

CDU-Antrag für kostenloses Netz in der Gemeinde wird Stück für Stück umgesetzt

Gut Ding will Weile haben: Genau 307 Tage nachdem CDU-Ratsherr Jannik Stuhr einen Antrag zur mittelfrsitigen Entwicklung eines kostenlosen WLAN-Netzes in der Gemeinde Stelle eingereicht hat (das WOCHENBLATT berichtete), wurden jetzt die ersten Standorte mit Routern bestückt. "Die Gemeindebücherei und das Jugendzentrum sind schon mit Freifunk-Routern ausgestattet und in Kürze folgen das Rathaus sowie die 'FamilienStelle'", freute sich Jannik Stuhr. "In den kommenden Wochen sollen alle öffentlichen Einrichtungen folgen und danach sollen Gewerbebetriebe und Gaststätten mit Routern ausgestattet werden." Im Anschluss sei geplant die Lücken im Netz mit Freifunk-Routern in Privathaushalten, die sich bereit erklären, zu schließen."Damit leisten wir unseren Beitrag für die digitale Infrastruktur in der Gemeinde und arbeiten weiter daran, Stelle zu einem attraktiven Geschäfts- und Wohnstandort zu machen", so Stuhr. Sein Dank gelte den Mitgliedern des Vereins Freifunk Nordheide, die das Projekt möglich gemacht hätten sowie den Gewerbetreibenden und Privatleuten, die sich bereit erklärt hätten, beim zweiten Teil des Vorhabens mitzuwirken. Jannik Stuhr ergänzt: "Nur so ist es möglich, ein flächendeckendes Netz aufzubauen und das Projekt abzuschließen."Die Digitalisierung biete für den stationären Einzelhandel große Chancen, so der Christdemokrat weiter. Um diese nutzen zu können, bräuchten die Betriebe und ihre Kunden eine stabile Internetverbindung. Die öffentliche Förderung des Aufbaus und Betriebes von freien WLan-Netzen liege daher auch im gemeinschaftlichen Interesse.Das Projekt soll auch auf der Messe "Schaffendes Stelle" im September an einem eigenen Stand präsentiert werden, um Bürger und Gewerbetreibende zu informieren. Zusätzlich soll die Messe über mobile WLAN-Router mit einem eigenen WLAN-Netz versorgt werden.