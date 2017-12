Treffen ehemaliger Volksschüler

Zu einem Treffen für Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Roydorfer Volksschule laden Monika Wendlandt und das Organisatorenteam am Freitag, 19. Januar, in das Gasthaus Alpers in Luhdorf ein."Auch in der zweiklassigen Volksschule war es möglich, Lerninhalte mit hohem Anspruch zu vermitteln", sagt Monika Wendlandt, die 1955 als Monika Fleischer in die Klasse von Lehrer Herbert Rode eingeschult wurde. "Das bedeutete aber auch, dass Lehrer und Schüler sich besonderen Anforderungen stellen mussten."Bei dem Treffen wird Ortschronist Hartmut Blecken Bilder aus der Roydorfer Schulzeit zeigen, anschließend kann sich am Bratkartoffel-Büfett gestärkt und die eine oder andere Erinnerung ausgetauscht werden.Für die Planung bittet Monika Wendlandt um Anmeldungen unter Tel. 04171 - 72909.