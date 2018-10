Die Stadtkönigswürde von Buchholz bleibt beim Schützenverein Trelde: Beim Vergleichsschießen der fünf Buchholzer Schützenvereine, das jüngst auf der Anlage des KKS Tell am Holzweg durchgeführt wurde, setzte sich Heiko Sczepanik durch. Der Trelder folgt als Stadtkönig auf seinen Vereinskameraden Jens Horstmann.Den ersten Platz im Vergleichsschießen errang der SV Sprötze-Kakenstorf vor Trelde, Dibbersen, KKS Tell und Buchholz 01.