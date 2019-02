Mehr Brandeinsätze als im Vorjahr

Freiwillige Feuerwehr Dibbersen: Hitze im Sommer machte den Helfern zu schaffen



Nachdem das Vorjahr noch durch die Stürme geprägt war, sorgte im vergangenen Jahr vor allem die Hitze für zahlreiche Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz-Dibbersen. Zu 42 Einsätzen wurden die Retter gerufen, wovon 16 Einsätze Brandeinsätze waren. Insgesamt leisteten die Helfer 777 Einsatzstunden und darüber hinaus 1.996 Übungsstunden. In der Wehr sind insgesamt 41 Mitglieder aktiv, darunter acht Frauen. Hinzu kommen 14 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und 19 Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung. Diese Zahlen nannte Ortsbrandmeister Volker Kleeblatt jüngst auf der Mitgliederversammlung.Im feierlichen Rahmen setzte Kleeblatt dann Felix Horend als stellvertretenden Gruppenführer und stellvertretenden Jugendwart sowie Janine Vollmers als Jugendwartin ein. Die beiden folgen auf Mareike Stöver und Ronny Christiansen, die die Jugendfeuerwehr zwölf Jahre betreut hatten.Stephan Kämpfer wurde als Gerätewart, Lasse Kämpfer als 1. Stellvertretender Gerätewart und Heiner Backhaus als 2. Stellvertretender Gerätewart eingesetzt. Werner Albers wurde erneut zum Sicherheitsbeauftragten und Philipp Reupke zum Zeugwart ernannt.Peter Becker (50 Jahre) und Dr. Neel-Torge Reichert (25 Jahre) wurden für ihr ehrenamtliches Engagement im Feuerwehrdienst mit dem Ehrenzeichen des niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Werner Albers erhielt die Ehrennadel in Gold der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen für seine langjährige erfolgreiche Arbeit als Sicherheitsbeauftragter. Eike Kleeblatt, Alexander Reupke und Fabian Wendtlandt wurden zu Hauptfeuerwehrleuten und Lena Ehnert zur Feuerwehrfrau befördert.