Ein Anhänger hilft bei Schlüsselverlust

Fast jeder Mensch hat ein Schlüsselbund, an dem sich Wohnungs-, Auto- und Büroschlüssel befinden. Was aber tun, falls dieses versehentlich verloren geht?

Immobilienexpertin Karolin Groeger von der Firma Buchholz Immobilien GmbH (Neue Straße 1, Tel. 04181-9992500) hat zusammen mit dem Fundbüro der Stadt Buchholz einen Schlüsselanhänger entwickelt, der die Chancen, seinen Schlüssel bei Verlust zurückzubekommen, erhöht. Der Finder wird darauf gebeten, das gefundene Schlüsselbund in den nächstgelegenen Briefkasten zu werfen. Über die Post wird er automatisch an das Fundbüro in Buchholz gesendet. Ist er dort eingetroffen, wird der Eigentümer informiert. Hierfür ist der Anhänger mit einer individuellen Seriennummer versehen.Der Schlüsselinhaber muss vorher nur diese Seriennummer und seine Kontaktdaten auf www.buchholz.immobilien hinterlegen. Wer keinen Internetzugang hat, kann auch über Buchholz Immobilien unter der oben aufgeführten Telefonnummer seine Daten hinterlegen. Der Anhänger ist kostenlos und exklusiv bei Buchholz Immobilien erhältlich.