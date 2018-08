Volks- und Schützenfest in Sprötze - viele Attraktionen für die Besucher! Hier feiern die Bewohner die Region gern

Für die Aufgabe eines Schützenkönigs hatte er genügend Erfahrung gesammelt, denn 1996 und 2004 war er bereits Vize-Schützenkönig. An seiner Seite regierte Marlene Bartels. "Dirk hatte mich bereits vor einiger Zeit gefragt, falls er Schützenkönig werden würde, ob ich als seine Königin fungieren möchte, da er Junggeselle sei", sagt Marlene Bartels. Als es soweit war, hat sie natürlich sofort zugestimmt."Eigentlich ist Dirk ein Tanzmuffel. Doch während seiner Regentschaft haben wir an vielen Veranstaltungen von befreundeten Vereinen teilgenommen und Dirk hat sehr viel mit mir getanzt", lacht Marlene Bartels.Sein eigener Königsball blieb dem Schützenkönig als etwas Besonderes in Erinnerung: Die Schützenhalle war mit verschiedenen Motiven wie Weihnachtsmarkt, Kegeln oder Spielmannszug geschmückt. Die Erklärung: Dirk Horstmann besucht gerne Weihnachtsmärkte, kegelt mit Freunden und musiziert im Spielmannszug seines Vereins.Für das kommende Schützenfest in Sprötze-Kakenstorf wünscht er sich einen Nachfolger, der ebenso viel Vergnügen mit seinem Vizekönigshaus während des Regentschaftsjahres haben wird wie er selbst. Ferner sollten viele Gäste das Volks- und Schützenfest in Sprötze besuchen.Die Sprötzer sind wieder in Feierlaune. Von Freitag bis Montag, 10. bis 13. August, findet das größte Volks- und Schützenfest statt. Über 5.000 Besucher kommen jährlich zu dieser beliebten Veranstaltung, die für alle Gäste etwas Unterhaltsames bietet. Darauf legen die Organisatoren aus dem Vorstand des Schützenvereins Sprötze-Kakenstorf großen Wert.Auch wer ansonsten mit dem Schützenverein nicht so verbunden ist, kommt stets gerne nach Sprötze, um diese besondere Atmosphäre zu genießen.Das viertägige Programm umfasst einen Festplatz mit Fahrgeschäften, die zu keinem anderen Fest in der Nordheide kommen. Über 20 Attraktionen, darunter drei Großfahrgeschäfte, stehen auf dem Festplatz.Volksfest-After-Work im PalmengartenGefallenenehrung am Ehrenmal in SprötzeGroßer ZapfenstreichSchminkmobil für die KinderHappy Hour der Schausteller (bis 15 Uhr 1 x zahlen, 2 x fahren)Beginn des Schießprogramms inklusive BürgerschießenMEGA-Zeltfete mit DJ Fosca, dem Star des Megaparks auf MallorcaGottesdienst im FestzeltGroßer Rodizio-Frühschoppen für die ganze Familie mit original brasilianischen Spezialitäten vom Grill, Salatbuffet und Früchten satt. Es spielt das Blasorchester Sprötze. Der Eintritt beträgt 17,50 Euro. Der Vorverkauf findet in der Volksbank Lüneburger Heide in Sprötze oder unter vorstand@sv-sproetze-kakenstorf.de statt.Beginn des Schießprogramms inklusive BürgerschießenKinderschützenfest mit Schminkmobil. Dieses ist am diesem Tag kostenfrei. Das Sammeln findet am Zelteingang statt.Ausschießen der KinderkönigeKaffeetafel für jedermann im FestzeltProklamation der Jugend-Könige im FestzeltGefallenenehrung am Ehrenmal in KakenstorfBeginn des Schießprogramms inklusive BürgerschießenProklamation des neuen Schützenkönigs mit traditioneller ParadeTanz im Festzelt mit der Band "Euroline"Großfeuerwerk auf dem Sportplatz