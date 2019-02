Ex-Profi Marinus Bester wird Trainer beim Fußball-Oberligisten TSV Buchholz 08

Nachholspiel am Sonntag

Prominenter Neuzugang beim TSV Buchholz 08: Ex-Profi Marinus Bester (50) übernimmt beim Fußball-Oberligisten zur Saison 2019/20 das Traineramt. Er folgt auf Thorsten Schneider, der in Buchholz nach der laufenden Spielserie nach vier Spielzeiten ausscheidet. "Für mich ist der TSV Buchholz 08 eine tolle Herausforderung", erklärte Bester beim Besuch mit 08-Liga-Manager Simon Beecken im WOCHENBLATT-Haus in Buchholz. Er wolle das, was die ehemaligen Trainer Thomas Titze und Thorsten Schneider in den vergangenen Jahren aufgebaut hatten, weiterführen und mit eigenen Ideen ergänzen, betonte Bester.Der erste Kontakt zwischen Beecken und Bester kam bereits im vergangenen November zustande, kurz nachdem Schneider seinen Abschied in Buchholz bekannt gegeben hatte. Auch nachdem Beecken zuletzt mit weiteren Kandidaten verhandelt hatte, blieb Bester bei ihm im Hinterkopf. "Marinus war letztlich unser Wunschkandidat. Er passt fachlich und menschlich hervorragend zu uns", erklärt Simon Beecken.In der vergangenen Woche gab Bester, der in seiner aktiven Karriere als Stürmer 52 Bundesligaspiele für Werder Bremen, Schalke 04 und den Hamburger SV absolvierte, seine Zusage. "Ich habe jetzt Klarheit über meinen künftigen beruflichen Weg", erklärt Bester. Hintergrund: Am vergangenen Donnerstag schied er nach fast 20 Jahren in den Diensten des langjährigen Fußball-Erstligisten und aktuellen Zweitliga-Spitzenreiters Hamburger SV aus. Dort war er als aktiver Spieler und danach u.a. als Teammanager, Co-Trainer und Koordinator in der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profis tätig. In Zukunft werde er als selbstständiger Spielerberater tätig sein, kündigt Marinus Bester an. Am Donnerstagabend informierte Beecken die Mannschaft über die Veränderung auf der Trainerbank.Marinus Bester findet beim Achten der Oberliga-Tabelle eine intakte Mannschaft vor. Ohne den Namen des neuen Trainers zu kennen, gaben bereits vorher 17 Akteure des aktuellen Kaders ihre Zusage, auch in der kommenden Saison an der Otto-Koch-Kampfbahn zu spielen. Bester will in Absprache mit Beecken weitere Akteure nach Buchholz locken. "Ich habe schon zwei, drei Namen von Spielern genannt", sagt Bester schmunzelnd.Einige Akteure von 08 kennt der neue Coach noch aus seiner Zeit als Jugendtrainer bei der SG Scharmbeck-Pattensen. Bei der SG betreute er von 2013 bis 2015 auch das Herrenteam in der Kreis- und Bezirksliga, danach war er zweieinhalb Jahre beim Bezirksligisten VfL Maschen tätig.Die kommenden Monate will Marinus Bester nutzen, um seine Selbstständigkeit in Gang zu bringen. "Ich werde mir aber auch einige Spiele in der Oberliga anschauen", kündigt er an. Zudem muss er noch den B-Trainerschein erwerben, der in der Hamburger Oberliga Pflicht ist. "Ich kümmere mich darum", sagt Bester schmunzelnd.Marinus Bester wohnt in Hittfeld. Er ist in zweiter Ehe verheiratet und hat aus der ersten Ehe zwei Kinder (20, 23).Am Sonntag, 3. Februar, steht das Nachholspiel des TSV Buchholz 08 gegen den Spitzenreiter TuS Dassendorf auf dem Programm. Ob tatsächlich ab 14 Uhr an der Otto-Koch-Kampfbahn (Seppenser Mühlenweg) gespielt werden kann, entscheidet sich am Sonntagvormittag nach der Begehung durch die Platzkommission.