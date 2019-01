Finale Rennen für Crossfahrer

RADSPORT: Bei den Final-Rennen zum Stevens-Cycle-Cross-Cup waren 220 Fahrer im Buchholzer Stadtwald am Start

Bei den finalen Querfeldeinrennen um den Stevens-Cycle-Cross-Cup waren rund 220 Lizenz- und Hobbyfahrer im Buchholzer Stadtwald am Start. Ausrichter der Saison-Abschluss-Rennen war die Radsportgemeinschaft (RSG) Nordheide. Es war zugleich der elfte und letzte Renntag der Rennserie der norddeutschen Cyclocross.Der 15-jährige Ben Laatsch von der gastgebenden RSG Nordheide, der erst kürzlich deutscher Vizemeister in der U17 wurde (das WOCHENBLATT berichtete), sicherte sich auch in seiner Heimatstadt Buchholz den Sieg bei den U17-Junioren. Das Männer-Eliterennen gewann Max Lindenau (Stevens Racing Team) vor Luk Boving von RSG Nordheide. Paul Lindenau und Jannick Geisler (beide Stevens Racing Team) erreichten hinter dem Buchholzer das Ziel.Das Rennen in der Frauen-Elite-Klasse gewann die Nationalfahrerin Larissa Luttuschka vom RSV Finsterwalde, die eine Woche vorher deutsche Vizemeisterin in der U23 wurde. Die Plätze zwei und drei belegten Lisa Schröder-Ott (Stevens Raving Team) und Lena Bischoff-Stein (Crossteam Bertram & Römer) aus Buchholz.In Buchholz waren auch die Teilnehmerlisten für die Rennen bei den Masters und in den Hobbyklassen voll, die die meisten Starter hatten.