Gelungener Saisonauftakt

REITEN: Hallen-Springturnier bis zur Klasse Zwei-Sterne-M in Luhmühlen

Das dreitägige Springturnier in den Reithallen des Ausbildungszentrums in Luhmühlen war auch für die teilnehmenden Spring- und Vielseitigkeitsreiter des gastgebenden Pferdezucht- und Reitvereins (PZRV) Luhmühlen ein gelungener Auftakt in die Saison 2019.Am ersten Tag begann das Turnier mit den Springpferdeprüfungen der Klassen A und L, in denen über 100 junge Pferde an den Start gingen, und die Richter überzeugen konnten. Tags darau entschied die erste Prüfung, eine Stilspringprüfung der Klasse A**, die Luhmühlener Reiterin Constanze Zieseniß mit "Lovely Lesson" und der Note von 8,5 für sich. In der Abteilung der jüngeren Reiter gewann Anna-Maria Lips mit "Dark Toffee" (ebenso mit 8,5) vom PZRV Luhmühlen. Lokalmatador Andreas Dibowski sicherte sich den Sieg mit FRH Corrida in der Springprüfung der Klasse M*. Lena von Spiess wurde mit "Zarino" Sechste.Am dritten Turniertag schafften es in der Springprüfung der Klasse Zwei-Sterne-M nur sieben von insgesamt 42 gestarteten Reitern eine fehlerfreie Runde, die sich für das anschließende Stechen qualifizierten. Die erste Abteilung gewann Nicolo Gusella (PZRV Luhmühlen) auf Steuberhof’s Golden Top, vor Rene Prendel (RV Schneverdingen) auf Stabelli. Den dritten Rang belegte Mylene Diederichsmeier (RV Aller-Weser) auf Lillifee L. Die zweite Abteilung entschied Maximilian Geßner (RFV Harsum u. Umgebung) auf Chamyuva für sich. Zweite wurde Carina Janssen (RFSP Sieversen) auf Vanilla. Der dritte Platz ging an Marie-Sophie Kortsch (RFV Marienhof-Schulendorf). Alle Ergebnisse unter : www.cuxland-data.de