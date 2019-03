„Luchse“ bleiben in der Erfolgsspur

Die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten bleiben in der Spur: Am Samstag kam der Tabellenführer der 2. Bundesliga der Frauen vor 619 Zuschauern in der Stadtsporthalle von Melsungen zu einem deutlichen 34:24- (Halbzeit: 17:13)-Sieg bei der SG 09 Kirchhof. Die besten Werferinnen: Lisa Borutta (9), Kim Land (8) und Julia Herbst (5 Tore). „Ich muss meiner jungen Mannschaft insgesamt ein großes Lob aussprechen, denn alles was wir uns vorgenommen haben, konnten wir auch umsetzen“, strahlte Luchse-Trainer Dubravko Prelcec nach dem Spiel: „Obwohl wir in der zweiten Halbzeit durchgewechselt haben, war kein Leistungsabfall festzustellen.“ Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.