Vorbereitungsturnier beim TSV

FUSSBALL: Teutonia 05 spielt in Winsen

Die Landesliga-Fußballer des TSV Winsen starten mit einem großen Vorbereitungsturnier in die neue Saison. Vom 4. bis 8. Juli steht in zweiter Auflage der LVM-Sommercup auf dem Plan. Seine Teilnahme hat auch Oberligist FC Teutonia 05 zugesagt.„Die Finalspiele werden am Sonntag, 8. Juli, stattfinden. Denn eine Woche später hätte ich nicht dabei sein können – weil ich dann heirate“, vertraute TSV-Spielertrainer Henrik Titze dem WOCHENBLATT an.Mit seiner Landesliga-Elf wird Titze bereits am Mittwoch, 4. Juli, in der Vorrunde der Gruppe A gegen den Landesligisten Buxtehuder SV und den Bezirksliga-Aufsteiger MTV Egestorf antreten. Die Vorrundenspiele der Gruppe B finden am Freitag, 6. Juli, statt. Nach dem Turnier spielt der TSV Winsen in der Qualifikationsrunde zum Bezirkspokal am 18. Juli, 19 Uhr, auswärts beim TSV Elstorf.