Zusammenarbeit wird fortgesetzt

LEICHTATHLETIK: Sparkasse überstützt LG Nordheide

Die Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Nordheide freut sich darüber, dass der Vertrag der Zusammenarbeit um weitere Jahre verlängert wurde. „Mit der LG Nordheide und der Sparkasse Harburg-Buxtehude haben sich zwei Partner gefunden, die gleiche Zielsetzungen verfolgen. Beide verbindet die lokale Verankerung mit erfolgreichem Wirken im Kernaufgabengebiet. Mit der LG Nordheide haben wir nicht nur einen sportlich erfolgreichen Partner an unserer Seite, sondern auch handelnde Personen mit denen wir uns sehr verbunden wissen", erklärt Wilfried Wiegel von der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Als größter Sportförderer im Süden Hamburgs ist die Sparkasse Harburg-Buxtehude seit mittlerweile sechs Jahren der Hauptsponsor der LG Nordheide. "So konnten in der Vergangenheit viele Dinge verwirklicht werden, die ohne die Sparkasse nicht möglich gewesen wären", betont LGN-Pressesprecher Jannik Schütt.