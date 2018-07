GfA Dichtungen in Marxen: 40 Jahre Innovation und höchste Qualität für Kunden aus aller Welt

40 Jahre sehr erfolgreich am Markt zu agieren und stets die richtige Intuition für die technischen Erfordernisse des Marktes zu haben, ist eine bemerkenswerte Leistung. Die Firma GfA-Dichtungen in Marxen (Hauptstraße 62-66) besteht in diesem Monat seit 40 Jahren. Aus diesem Anlass und zur Fertigstellung des neuen Bürogebäudes lud die Geschäftsführung - Senior-Chefin Rita Hagemeier, Sohn Lars Hagemeier und Tochter Simone Lemke - zu einer Jubiläumsveranstaltung ein.Jeweils 250 Gästen folgten den Einladungen zu den beiden Events, die nachmittags und abends stattfanden. Sie konnten sich bei einem Rückblick auf die Firmengeschichte über die Leistungen des Unternehmens informieren. Bei Führungen durch die Produktions- und Lagerstätten wurden ihnen die modernen Geräte zur Herstellung von Dichtungen vorgeführt.Abends erfolgte eine musikalische Reise mit der Band "ABBAFever" in das Jahr 1978, dem Gründungsjahr der Firma GfA Dichtungen. In jenem Jahr lieferte GfA die erste Dichtung an die Firma "Laarmann & Peez" in Hamburg aus.Rita Hagemeier dankte in ihrer Rede den Miarbeitern für ihr starkes Engagement, das zum Erfolg des Firmenkonzepts beiträgt. Durch diesen Einsatz für die Firmenziele konnte das Unternehmen stetig expandieren. Auch Lars Hagemeier nahm diesen Aspekt auf und dankte zudem allen Unternehmen, mit denen die Firma GfA zusammenarbeitet.