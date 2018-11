Richtfest der Seniorenwohnanlage Lauenbrück wird gefeiert

In Lauenbrück wird in der Straße "Im Heidhorn) eine Seniorenresidenz von der Tostedter Firma Wolkenhauer & Partner GmbH (Bahnhofstr. 6, Tel. 04182-5151) erstellt. Am Freitag, 23. November, findet ab 14 Uhr das Richtfest statt. Interessenten an einer der Wohnungen sollten diese Veranstaltung nutzen, um sich über die Seniorenresidenz mit betreutem Wohnen zu informieren.

Diese wird in hochwertiger Bauweise, die viele durchdachte Details enthält, erstellt.Auf einem 3.500 Quadratmeter großen Areal wird eine Immobilie errichtet, die 34 Wohnungen umfasst. Bei der Planung wurde auf die Bedürfnisse der Bewohner hoher Wert gelegt und auf viele Aspekte des Wohnens im Alter abgestimmt.Die 34 Wohnungen verfügen über Wohnflächen von 52,10 bis 78,52 Quadratmeter.Die Wohnungen können sowohl gekauft als auch gemietet werden. Nicht nur für Eigennutzer sondern auch für Kapitalanleger sind die Wohnungen interessant. "Diese Seniorenresidenz erfüllt sämtliche Ansprüche an ein sorgenfreies Wohnen im Alter", sagt Oliver Wolkenhauer von der Bauträgergesellschaft Wolkenhauer & Partner GmbH in Tostedt, der für die Vermittlung (Vermietung und Verkauf) zuständig ist.