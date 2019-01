Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit

Buchholz : ISI |

WLH bietet in Buchholz Beratung für Existenzgründer an



Für Existenzgründer im Landkreis Harburg ist die Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg (WLH) ein kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Unternehmensgründung. Jetzt startet die WLH wieder ein Beratungsangebot: Am Dienstag, 15. Januar, stehen die Experten für Fragen zur Verfügung. Individuelle Termine können telefonisch (04181-92360) oder unter www.wlh.eu vereinbart werden."Naturgemäß ist man in seinem eigenen Business Experte. Für andere Bereiche sollte man bei Bedarf Spezialisten hinzuziehen. Das erleichtert und gibt Freiraum, sich auf den Kern zu konzentrieren", erklärt Kerstin Helm, Gründungsberaterin und Managerin des ISI-Zentrums der WLH. Die WLH bietet neben der Beratung auch Vorträge und Gründertreffen an, bei denen der Austausch in lockerer Atmosphäre im Mittelpunkt steht. Geschäftsräume mit flexiblen Mietkonditionen finden Gründer im ISI-Zentrum der WLH in Buchholz sowie im Gründerzentrum Winsen.