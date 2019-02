Anna Pape: "ProSieben"-Show gewonnen und die erste eigene Single auf dem Markt

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



"Don't turn around" (schau nicht zurück) ist ein Ohrwurm von "Ace of Base" und der erste Song, den Anna Pape als Coverversion im neuen musikalischen Gewand veröffentlicht hat. Zurückzublicken macht der Ex-Harsefelderin zurzeit Spaß, denn sie hat gleich einen doppelten Grund zur Freude: Anna hat das neue "ProSieben"-Musikformat "My Hit. Your Song" souverän gewonnen und ihre erste Single ist seit zwei Wochen auf dem Markt. "Ich freue mich über beides riesig", sagt sie.Anna Pape hat "Don't turn around" im Singer-Songwriter-Stil völlig neu interpretiert und unter anderem damit bei "My Hit. Your Song" überzeugt. Jenny Berggren, die Sängerin von "Ace of Base" saß in der Jury bei "ProSieben" und war begeistert. "Sie hat gesagt, dass ich ihren Song so singe, wie sie ihn getextet und gefühlt hat", freut sich Anna über die Anerkennung der Schwedin, die schon weltweit große Arenen gerockt hat. Sie nennt das Zusammentreffen mit Berggren "Liebe auf den ersten Blick". Dass sich daraus noch musikalisch etwas entwickeln könne, sei nicht auszuschließen."Ich lebe zurzeit vor allem aus dem Koffer", verrät Anna dem WOCHENBLATT bei einem kurzen Zwischenstopp in ihrer Wahlheimat Hamburg. Viele Termine, viel unterwegs zu sein, findet sie aber nicht stressig. "Ich bin ohnehin nicht der Relax-Typ", sagt Anna. Sie macht genau das, was sie machen will: Musik. Am Freitag ist das Video zu "Don't turn around" herausgekommen und der zweite Song, keine Coverversion, sondern selbst geschrieben, sei auch schon fertig. "Es gibt definitiv bald meine komplett eigene Musik", kündigt Anna Pape an. Und: Sie bleibt ihrem musikalischen Stil zwar treu - "aber es wird auch eine Überraschung geben", macht die Sängerin neugierig.Wer die Show auf "ProSieben" gesehen hat oder sich die Videos dazu anschaut, bekommt den Eindruck: Anna samt ihrer Gitarre sind für die Bühne geboren. "Bei der Generalprobe ist mir aber etwas passiert, was ich sonst nicht kenne. Ich hatte einen totalen Blackout", verrät Anna. Doch als sie dann bei der Aufzeichnung auf der Bühne stand, vor mehreren Hundert Zuschauern, da sei alles gut gewesen. "Es fühlte sich wunderbar komplett an, genau so, wie es sein sollte."Was musikalisch spannend ist: Anna interpretiert "Don't turn around" in ihrem eigenen Stil. Bei "My Hit. Your Song" war das noch zurückgenommener, ein bisschen langsamer und balladenartiger als bei ihrer offiziellen Single. "So wie die klingt, ist das genau mein Ding", sagt sie. Unter anderem kommt die Steelguitar zum Einsatz - ein typisches Instrument der Countrymusik. Die spielt in Europa keine wichtige Rolle - in den Charts ohnehin nicht - und genau das will Anna ändern: "Ich mache Countrymusik in Europa hip", ist ihr Ziel. Dafür, und um neue musikalische Inspiration zu bekommen, will sie Ende des Jahres ins Country-Mekka Nashville reisen.Ihren Gewinn von 25.000 Euro bei "My Hit. Your Song" investiert Anna komplett in ihre Musik. Nur das zählt zurzeit für sie und eine lange Wunschliste mit materiellen Gütern sei ohnehin nicht ihr Ding. "Ich weiß nie, was ich mir zum Geburtstag wünschen soll." Die Musikerin weiß aber sehr genau, wie es jetzt grundsätzlich weitergehen soll: Erfolg mit ihrer eigenen Musik. Mit ihrem Talent und ihrer Zielstrebigkeit braucht Anna Pape jetzt noch das notwendige Quäntchen Glück. Die Geschichte dieser jungen Künstlerin ist nämlich noch lange nicht zu Ende erzählt.• Wer mehr über Anna Pape wissen möchte: https://www.instagram.com/anna.pape/?hl=de und https://www.facebook.com/annapapeofficial/