Die Zeit des Leidens ist vorbei: Andrea Augustin aus Neu Wulmstorf ist Gewinnerin von "Lachen gesucht"

Aufgewachsen mit alkoholkranken Eltern, hatte Andrea Augustin schon früh Probleme mit ihren Zähnen: Erst im Alter von zehn Jahren wurde sie von einer Verwandten erstmals zu einem Zahnarzt gebracht, der ihre kariösen Zähne behandelte. Zu allem Unglück stürzte sie dann so schlimm von einer Rutsche, dass erneut mehrere Zähne verletzt wurden, die sich zum Teil schwarz färbten. Mit 18 Jahren, als Andrea Augustin ihr erstes Geld verdiente, konnte sie sich schließlich eine Zahnsanierung leisten.Doch der damals behandelnde Zahnarzt und auch alle weiteren schafften es nicht, die Entzündungen in ihrem Kiefer in den Griff zu bekommen. Sechs Zahn-Operationen, zum Teil mit traumatischen Erfahrungen, ließ Andrea Augustin insgesamt durchführen, bis sie vor rund fünf Jahren entmutigt aufgab. "Ich habe zum Teil drei Jobs gleichzeitig übernommen, um die Behandlungen bezahlen zu können", sagt die Neu Wulms-torferin, die nebenher auch ihre Tochter alleine aufgezogen hat. "Jetzt kann ich nicht mehr." Die chronische Entzündung in ihrem Kiefer verursachte jedoch nicht nur permanente Schmerzen und Schlaflosigkeit, sondern auch weitere Krankheiten. Das Immunsystem kam nicht mehr gegen die Bakterien an. Andrea Augustin, die sich ohnehin schon mit ihrem Privatleben weitgehend zurückgezogen hatte, ging es immer schlechter und sie hatte Angst, jetzt auch noch ihre geliebte, aber körperlich anstrengende Arbeit auf einem Pferdehof aufgeben zu müssen.Das gab den Ausschlag für Anne Sofie Hohl, Andrea Augustin als Gewinnerin von "Lachen gesucht" auszuwählen. "Die Zahnbehandlung wird für die Patientin, die so lange hart gekämpft hat, ein Schritt in ein ganz neues Leben", ist sich Anne Sofie Hohl sicher. "Sie wird erstmals ohne Schmerzen leben, sich optisch wohl fühlen und wieder Freude am Leben haben." Bei der Gewinnerin der Aktion "Lachen gesucht" wurden bereits mit neuester Technik das Gesicht und der Kiefer dreidimensional gescannt und dann, ohne dass die Patientin auch nur einmal ihren Mund öffnen musste, anhand der Daten mit einem Drei-D-Drucker ein perfekt sitzendes Provisorium erstellt. Auch der endgültige Zahnersatz wird mit der neuesten Technik gefertigt. Anhand von Computer-Visualisierungen kann Andrea Augustin schon vor der Behandlung sehen und auch mitbestimmen, wie sie mit ihren neuen Zähnen aussehen wird. Es gibt keine Überraschungen. Weil nahezu jede zweite Zahnwurzel im Mund der Patientin schwer entzündet ist, muss die Hälfte ihrer eigenen Zähne gezogen werden. Dafür erhält Andrea Augustin eine spezielle, besonders schonende Sedierung, durch die sie von der Behandlung garantiert nichts mitbekommt.Das WOCHENBLATT als Kooperationspartner von "Lachen gesucht" wird über das Ergebnis der Behandlung berichten. Was der Patientin jetzt bevorsteht