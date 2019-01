Genuss in gemütlichem Ambiente Steffens Backkunst hat sein Café in Ahlerstedt mit viel Liebe zum Detail gestaltet

Das Team von Steffens Backkunst schaut bereits auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurück: Im Jahr 1949 gründeten Ludwig Steffens und seine Ehefrau Irmgard die Bäckerei in Ahlerstedt.Im neuen Fachgeschäft unter dem Dach von Edeka Meibohm bietet das Team eine große Vielfalt an Broten, das auf Wunsch auch scheibenweise erhältlich ist. Es gibt laufend neue ofenfrische Brötchen und Baguettes sowie köstliche Kuchen und Torten aus der hauseigenen Konditorei. Darüber hinaus können sich die Kunden auf eine Auswahl an Snacks, belegten Brötchen und Frühstücksangeboten freuen, die das Team jeden Morgen ab 6 Uhr bereit hält. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Café zu einem gemütlichen Treffpunkt für Jung und Alt gestaltet, sei es morgens zum gemütlichen Frühstück, zum Mittagssnack oder zu einem Stück Torte am Nachmittag. "Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kunden im neuen Café zu verwöhnen", sagt Johanna Steffens-Zühlke.Steffens Backkunst ist von montags bis sonntags ab 6 Uhr morgens geöffnet.