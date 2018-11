Edeka Markt Dalinger in Bendestorf: Toller Service - gute Nachbarschaft

ah.Bendestorf. Der Edeka Dalinger Markt in Bendestorf mit den angrenzenden Geschäften Blumen Ritter und Dallmeyers Backhus bestehen seit 20 Jahren. Diesen Anlass möchte Inhaber Siegfried Dalinger und das Markt-Team mit seinen Kunden feiern. Daher gibt es von Mittwoch bis Samstag, 14. bis 17. November, tolle Sonderangebote für alle Kunden.

"Wir freuen uns, dass wir zu einem Treffpunkt für die Bewohner von Bendestorf und der Region geworden sind. In unserem Markt wird der Einkauf mit der Kommunikation verbunden. Die Kunden treffen sich hier und nutzen die Zeit, auch Freunde und Bekannte zu treffen", so Siegfried Dalinger. Die Atmosphäre im Edeka Dalinger Markt ist sehr familiär. Die freundlichen und aufmerksamen Mitarbeiter kennen ihre Stammkunden. Daher wird gerne auch Mal ein kleiner Plausch gehalten.Der Einkauf bei Edeka Dalinger in Bendestorf ist nicht von Hektik geprägt. Die Entspannung ist ein wichtiger Bestandteil. "Wir möchten, dass sich unsere Kunden beim Einkauf wohl fühlen", sagt Siegfried Dalinger. "Und das gelingt dem engagierten Team"."Ein Dank geht an die Stammkunden, die unseren Markt immer wieder gern besuchen", sagt Inhaber Siegfried Dalinger. "Aber auch den 25 Mitarbeiter, die sich engagiert um die Wünsche der Kunden kümmern und täglich den besten Service bieten, gilt mein Dank", so der Inhaber weiter. Besonders die Mitarbeiter an den Käse- und Fleischtheken engagieren sich dafür, dass die Kunden optimal bedient werden. Fleischer Sven Röhrs achtet darauf, dass Wurst- und Fleischwaren stets frisch in den Auslagen liegen.Seit Eröffnung des Einkaufszentrums ist das Fachgeschäft "Blumen Ritter" dabei. Die Inhaber Marion und Walter Ritter und ihr Team sorgen dafür, dass die Kunden stets schöne Schnitt- und Topfblumen, Beetpflanzen, Gestecke und saisonale Blumen- und Pflanzen erhalten. Gerne fertigt das Team nach individuellen Vorstellungen des Kunden Blumenarrangements für Feiern aller Art an. Auch Trauerfloristik wird zusammengestellt. "Wir bieten auch Fleurop-Service an", sagt Marion Ritter. Jetzt in der Vorweihnachtszeit stehen viele hübsche Arrangements und entsprechende Dekorationsartikel zur Verfügung. Für die Gedenktage bietet Blumen Ritter Friedhofsgestecke an. Auch diese werden gerne auf Kundenwunsch individuell angefertigt.In "Dallmeyers Backhus" erhält der Kunde leckere und frische Backwaren aller Art. Auch den dazugehörigen Kaffee für eine kleine Pause gibt es dort. Zum Jubiläum offeriert das Team attraktive Sonderangebote.Immer mittwochs steht Sven Liessem mit seinem Fischwagen auf dem Parkplatz und bietet frische Fischspezialitäten und Salate an. Dieser Service wird von den Kunden gerne angenommen. Vorbestellungen für die Festtage nimmt Sven Liessem unter Tel. 04187-9097900 gerne entgegen.