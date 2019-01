Bekanntgabe der ersten Schützeninnen

Große Freude beim Schützenverein Elstorf Sabine Rüffer, Elstorfs Beste Dame, belegte den dritten Platz beim Landesköniginnenschießen. Die Besten Damen und Königinnen der Vereine des Landesverbands Hamburg, trafen sich bereits im vergangenen Dezember im Schützenhaus Neu Wulmstorf. Dort wurde um die Würde der Landeskönigin 2018 geschossen.SchützensplitterDie Bekanntgabe der besten drei Schützinnen bleibt stets geheim und wird erst auf dem Landeskönigsball verkündet. Der Ball fand jetzt am vergangenen Samstag im Hotel Lindner in Harburg statt. Die Elstorfer Abordnung, u.a. mit dem Elstorfer Schützenkönig Volker Nützel, freute sich riesig, als Elstorfs Beste Dame Sabine Rüffer, auf der Bühne für den tollen dritten Platz proklamiert wurde. Sabine Rüffer ist eine hervorragende Schützin und bereits über 40 Jahre in Schützenvereinen organisiert, seit 2009 ist sie im Schützenverein Elstorf und errang hier bereits zum zweiten Mal die Würde der Besten Dame.