Kunstgenuss im Sellhorn

Gäste des Ringhotels Sellhorn (Winsener Straße 23) genießen die leckeren Gerichte des Restaurants. Im Februar und März kommt noch ein weiterer Genuss hinzu: Das Ehepaar Silvia und Klaus-Dieter Teller aus Sachsen stellt dort eine Auswahl seiner Bilder aus. Die beiden sind echte Heideurlauber, die ihre Leidenschaft für die schöne Natur entdeckt haben. Ihre Aquarellbilder entstehen während der Wanderungen und Radtouren direkt in der Heide.Das Sellhorn zeigt etwa 40 Motive - dabei steht die Heidelandschaft mit den saftig grünen Wacholderbüschen, vielfältigen Lila-Tönen, Schafställen und Fachwerkhäusern im Vordergrund.Das Ehepaar verbringt bis zu drei Wochen während der Heideblüte in der Region und sucht sich die schönsten Stellen als Inspirationsquellen aus. Noch bis März sind die schönen Motive in den Restauranträumen zu sehen und auch käuflich zu erwerben.Damit noch nicht genug des Kunstgenusses: Fotografien von Wolfgang Könemann aus Egestorf werden im Tagungsbereich gezeigt. Die abstrakte Fotografie mit toller Belichtungstechnik lässt Raum für Interpretationen.Zu besichtigen sind die Werke der Künstler zu den Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr im Ringhotel Sellhorn in Hanstedt.• Weitere Infos gibt es unter www.hotel-sellhorn.de.