Mörderische Spannung trifft auf idyllische Provinz

Jörg Böhm veröffentlicht mit "Und ewig sollst du schweigen" neuen Krimi.

Von den Lesern geliebt, von der Presse gefeiert - der deutschlandweit bekannte Autor Jörg Böhm, der in Jesteburg zu Hause ist, hat sich in kürzester Zeit ganz nach vorne auf die Krimi-Hitlisten und in die Herzen seiner Fans geschrieben. Seine Romane überzeugen gleichermaßen durch mörderische Spannung und historisches wie aktuelles Zeitgeschehen. Preise dokumentieren diese Aussage: Unter anderem erhielt Böhm im Frühjahr 2014 den Krimi-Award "Black Hat" als bester Nachwuchsautor 2013 für seinen ersten Landhaus-Krimi "Und nie sollst du vergessen sein". Jetzt ist mit "Und ewig sollst du schweigen" der nächste Krimi fertig.Und darum geht es: An einem abgelegenen See wird in einem Auto eine grausam entstellte Frauenleiche gefunden. Die Haare sind verbrannt, die Zähne gezogen, das Gesicht zertrümmert. Als Kommissarin Emma Hansen übernehmen soll, ahnt sie noch nicht, dass dieser Fall persönlich wird. Denn die Frau kümmerte sich als Kindergärtnerin auch um Emmas Sohn Luiz. Was Emma nicht weiß: Josephine "Josy" Neufeld führte ein geheimes Doppelleben. Musste sie etwa deshalb sterben? Oder ist sie nur ein weiteres Opfer eines Serientäters, der jungen Frauen ihre Schönheit rauben will? Schon einmal ist eine junge Frau auf grausame Weise ermordet worden. Und der Täter ist bis heute nicht gefasst.Der Journalist Jörg Böhm war nach seinem Studium der Journalistik, Soziologie und Philosophie unter anderem Chef vom Dienst der Allgemeinen Zeitung in Windhoek/Namibia, um dort von Land und Leuten und den Geschichten des Schwarzen Kontinents zu berichten. Danach arbeitete Böhm als Kommunikationsexperte und Pressesprecher für verschiedene große deutsche Unternehmen. Seit 2014 widmet er sich nur noch seinen schriftstellerischen Tätigkeiten.Neben den beiden Kreuzfahrtkrimis "Niemandsblut" und "Moffenkind", die er exklusiv in Kooperation mit der Reederei AIDA Cruises geschrieben hat, sind mittlerweile vier Landhaus-Krimis um seine dänisch-stämmige Kriminalhauptkommissarin Emma Hansen erschienen ("Und nie sollst du vergessen sein", "Und die Schuld trägt deinen Namen", "Und ich bringe dir den Tod" sowie "Und süß wird meine Rache sein"). Der fünfte Fall "Und ewig sollst du schweigen" erscheint im März. Aktuell schreibt der Jesteburger bereits am nächsten AIDA-Kreuzfahrtkrimi.• "Und ewig sollst du schweigen" (ISBN-10: 3827194989) erscheint als Taschenbuch bei CW Niemeyer und kostet 13 Euro.• Mehr Informationen gibt es unter www.jörgböhm.com.