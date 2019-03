Sportler mit ganz viel Herz

Während des Kreisliga-Derbys wird für die Kinderkrebshilfe gesammelt.

Tolle Aktion der Sportvereine VfL Jesteburg und SV Bendestorf! Während des Fußball-Kreisliga-Derbys am Sonntag, 3. März, (Anpfiff ist um 15 Uhr in Jesteburg) zwischen den Clubs wird zu Gunsten der Kinderkrebshilfe gesammelt. Die Idee zu der Aktion hatten VfL-Vorstandsmitglied Mirco Steinberg und SVB-Manager Ralph König. "Als wir davon erfahren haben, dass am vorigen Sonntag fast 800 Euro gestohlen wurden, die für die Krebshilfe bestimmt waren, war uns allen klar, dass wir etwas machen wollen", so Steinberg. Auch die Mannschaften signalisierten bereits, die Summe aufstocken zu wollen. Vor der Kreisliga-Derby findet ebenfalls in Jesteburg der zweiten Mannschaften statt. Anpfiff ist um 12.45 Uhr.