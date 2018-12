Auf der K26 vom Gas gehen

Temporeduzierung ab Anschlussstelle Jork 

Das dürfte so manchen Autofahrer erstaunen und vor allem schwer fallen: Auf der K26, der Kreisstraße zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Jork und Ladekop, darf nur noch 50 km/h gefahren werden. Heißt: Wer aus Gewohnheit dort auf Tempo 100 beschleunigt hat, darf nur noch halb so schnell fahren. Das WOCHENBLATT hat bei Landkreis-Dezernentin Nicole Streitz nachgefragt: Was ist der Grund für das neue Tempolimit?"Aufgrund der Fahrbahnschäden wurde die Geschwindigkeit auf 50 km/h herabgesetzt", sagt Nicole Streitz. Die Schäden seien so gravierend, dass ein höheres Tempo nicht mehr erlaubt werden könne. Aufgefallen sei das der Straßenmeisterei, die dort regelmäßig langfahre."Die Sanierung der K26 ist Teil aktueller Ausschreibungen", so Streitz. Geplant sei, im ersten Quartal des kommenden Jahres mit den Sanierungsmaßnahmen zu beginnen, "wenn uns die Witterung keinen Strich durch die Rechnung macht". An welcher Stelle mit der Sanierung begonnen werde, werde rechtzeitig bekannt gegeben.