"Wichtige Weichen wurden gestellt"

Betrachtet man Bildung als Investition für kommende Zeiten, so hat die Gemeinde Neu Wulmstorf in 2018 die Weichen für eine positive Zukunft gestellt. "Wir haben in 2018 nicht weniger auf den Weg gebracht, als den Grundstein für eine von Grund auf neu gedachte Schullandschaft zu legen", blickt Neu Wulmstorfs Bürgermeister Wolf-Egbert Rosenzweig (SPD) zurück. Nach intensivem Austausch zwischen Politik, Verwaltung, Schulen, Eltern und Bildungsexperten wurde so das Konzept "Minischulen", eine neue Form des (Ganz-)Tagsschulunterrichts, ins Leben gerufen. "In der Theorie steht alles. Die Entscheidung, ob mit der Grundschule an der Heide die erste Schule der Gemeinde dem Konzept entsprechend umgebaut werden soll, muss aber erst noch getroffen werden", so Rosenzweig.2018 war auch für den Einkaufsstandort Neu Wulmstorf ein erfolgreiches Jahr, denn nach langem Hin und Her gab der Gemeinderat für die Ansiedlung eines Famila-Marktes auf dem ehemaligen Möbel-Meyn-Gelände an der Matthias-Claudius-Straße grünes Licht. Die Bauarbeiten für den Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 2.550 Quadratmetern haben bereits begonnen.Bei einem anderen wichtigen Projekt, der Änderung des Flächennutzungsplans für die zukünftige Entwicklung Elstorfs, befinde man sich noch in der Abstimmung. Derzeit werde die Auslegung vorbereitet.Ewige Baustelle bleibe über 2018 hinaus die Kinderbetreuung. Der Bedarf an Plätzen für den Krippen- und Elementarbereich sei weiter gestiegen. Auch in der Gemeinde bedeute die vom Land eingeführte Kita-Beitragsfreiheit eine starke Belastung für den Haushalt.Einen kräftigen Paukenschlag gab es noch am Ende des Jahres mit dem Aus für den Bebauungsplan der Waldsiedlung auf dem ehemaligen Röttiger-Kasernen-Gelände. "Wir werden abwarten, wie sich das Verfahren weiter entwickelt", so der Bürgermeister.Stolz ist Wolf Egbert Rosenzweig auf die vielen Neu Wulmstorfer, die sich ehrenamtlich engagieren, sodass die Gemeinde auch im Jahr 2018 wieder mehrere Auszeichnungen vergeben durfte. Mit der Ehrennadel der Gemeinde wurden geehrt: Ellen Knoop, Manfred Birk, Peter Hennings, Dieter Pintatis und Claus Viets.Mit Blick auf das kommende Jahr ist Bürgermeister Wolf-Egbert Rosenzweig vor allem um den Haushalt besorgt. "Wir werden uns intensiv mit den Fragen von Einsparungen und deren Folgen, auch für geplante Projekte wie die Schulstrukturreform, auseinandersetzen müssen", so der Verwaltungschef. Eine weitere Hürde, die die Gemeinde auch in 2019 zu nehmen haben werde, sei der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur. Geplant ist zum Beispiel der Bau einer neuen Kita mit fünf Gruppen.Wolf Egbert Rosenzweig: "Trotz dieser Herausforderung blicke ich positiv in die Zukunft und wünsche in diesem Sinne allen Bürgern der Gemeinde Neu Wulmstorf ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2019."