Plattdeutscher Schwank mit "De Hamelwördener Teoterspeeler"

Die Gruppe "De Hamelwördener Theoterspeeler" führen in der kommenden Saison den Schwank "Riep för Rimini" von Konrad Hansen auf. Das Stück spielt in einem Hotel in Rimini, in dem die norddeutschen Familien Pott und Däckel aufeinander treffen. Die Familienoberhäupter sind beide Möbelhändler und erbitterte Konkurrenten. Die Aufführungen finden alle im Gasthaus Sieb in Wolfsbruchermoor statt. Karten können reserviert werden unter ( 0151-14803010 (jeweils zwischen 10 und 18 Uhr). Der Eintritt kostet 7 Euro, mit Frühstücksbüfett 21 Euro.Die Termine: Samstag, 2. Februar (19.30 Uhr), Samstag, 9. Februar (20 Uhr), Freitag, 15. Februar (20 Uhr), Sonntag, 17. Februar (14.30 Uhr), Freitag, 22. Februar (20 Uhr), Samstag, 23. Februar (20 Uhr), Freitag, 1. März (20 Uhr), Samstag, 2. März (20 Uhr), Sonntag, 3. März (9.30 Uhr, mit Frühstücksbüfett).