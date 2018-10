Wiesn-Stimmung auf der Geest

Warum nach München fahren, wenn man zünftige Wiesn-Stimmung auch auf der Geest haben kann? Am Wochenende begrüßte der Verein "Insel im Moor" rund 2.600 Gäste zum beliebten Oktoberfest. Das Mega-Spektakel fand in diesem Jahr bereits zum achten Mal statt und kam bei Jung und Alt gleichermaßen gut an.Für bayrische Bierzelt-Stimmung war wieder die Band "Aalbachtal Express" verantwortlich, die schon zum festen Party-Bestandteil geworden ist.In den Pausen heizte DJ Sönke den Besuchern kräftig ein und schon vor 22 Uhr tanzte der Großteil, wie es sich gehört, auf Bänken und Tischen. Zur Stärkung gab es Maß-Bier vom Fass sowie Haxn, Weißwurst, Brezn und Co.Und viel zu gucken gab es auch: Männer wie Frauen in knackigen Lederhosen und Karohemden, dazu viele fesche Dirndl-Kleider oder kurze Lederröcke.Für einen reibungslosen Ablauf sorgte das Veranstaltungs-Team von "Sehenswert Events".Wer im kommenden Jahr dabei sein möchte, sichert sich am Besten jetzt schon seine Karten.