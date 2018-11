Hausgemachte Wärme und Energie - Tag der offenen Tür bei Jaap in Tostedt

"Mit einer Photovoltaikanlage lässt sich bis zu 80 Prozent des Strombedarfs selbst produzieren. Eine bestehende Öl- oder Gasheizung kann mit einer modernen Brennwerttechnik viel effizienter arbeiten. Dieses sind nur zwei Beispiele", sagt Detlef Jaap. "Da das Energiesparen unsere Leidenschaft ist, macht es uns Vergnügen, den Interessierten aufzuzeigen, was heutzutage alles machbar ist", so Sebastian Hüter. Daher sollten Immobilienbesitzer den Tag der offenen Tür nutzen, um sich zu informieren. Wer die individuellen Unterlagen seiner Heizungsanlage am Samstag mitbringt, kann noch intensiver beraten werden.