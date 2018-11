Bebatherm in Holm-Seppensen: Perfekte Ausführung aller Arbeiten

Seit zehn Jahren ist Bernd Baaske selbstständig. In dieser Zeit hat sich sein Unternehmen in Buchholz und im gesamten Landkreis Harburg einen guten Namen rund um die Planung, Lieferung und Montage von Bauelementen für die Sanierung und den Neubau von Immobilien gemacht."Ich freue mich darüber, dass die Arbeit meines Team viel positive Resonanz erhält", sagt Firmeninhaber Bernd Baaske. Zum zehnjährigen Firmenbestehen gibt es mehrere Neuheiten. Vor vier Jahren ist die Firma Bebatherm umgezogen. Zu erreichen ist Bernd Baaske und sein Team im Schlehenweg 16 in Holm-Seppensen. Dort hat Bebatherm ab sofort auch einen Ausstellungsraum, in dem eine Auswahl von Bauelementen präsentiert und vorgeführt wird. Neu im Programm sind hochwertige Briefkastenanlagen, die individuell für die Immobilie ausgesucht werden können. Wer sich über die Serviceleistungen informieren möchte, kann dieses auf der neuen Internet-Seite www.bebatherm.de tun. "Unsere Kunden erhalten online einen vielfältigen Service. Sie können sich noch besser über unsere Leistungen informieren", sagt Bernd Baaske. Der gelernte Instandhaltungsmechaniker, Industrie- und Handwerksmeister im Metallbau, verfügt über ein umfangreiches Wissen in der Beratung, dem Verkauf und der Montage von Bauelementen. "Ein Dankeschön an unsere Kunden ist der Jubiläumsrabatt in Höhe von jeweils zehn Prozent", sagt Bernd Baaske. Zehn Monate lang - bis September 2019 - werden verschiedene Produkte bei der Rabattaktion berücksichtigt.Die Produktpalette der Firma Bebatherm ist vielfältig. Der Kunde erhält Fenster und Türen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium, Haustürvordächer, Briefkastenanlagen, Garagentore und Industrietore, Schranken, Stahl- und Brandschutztüren, Sonnenschutz wie zum Beispiel Raffstore, Plissees, Rollladen und Markisen sowie Insektenschutz. Die Firma Bebatherm arbeitet nur mit renommierten Herstellern zusammen, die Qualitätsprodukte anbieten."Der Kunde erhält bei uns alle Leistungen aus einer Hand", sagt Bernd Baaske. Von der ersten Information über Planung und Verkauf bis zur Montage und Inbetriebnahme: Das professionelle Team um Firmeninhaber Bernd Baaske sorgt dafür, dass sämtliche Kundenvorhaben perfekt umgesetzt werden.BebathermFenster Türen Tore AntriebeSchlehenweg 1621244 BuchholzTel. 04187-900385-0Fax: 04187-900385-88info@bebatherm.de