BMW xDrive nachts geklaut

thl. Neu Wulmstorf. In der Nacht zu Montag haben Unbekannte gegen 1.20 Uhr im Elisenweg einen grünen BMW 320 xDrive (Kennzeichen: WL - MX 216) im Wert von rund 30.000 Euro entwendet. Den Tätern ist es offenbar gelungen, das Keyless Go-Signal aus dem Haus bis zu dem Pkw zu verlängern und den Wagen so zu starten.

Bei einem weiteren Versuch, einen 5er BMW im Ingrid-Marie-Weg zu entwenden, scheiterten die Gauner.

Hinweise zu beiden Fälle an den Zentrale Kriminaldienst unter Tel. 04181 - 2850.