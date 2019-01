Bedarf an Nachmittagsbetreuuung an Elbmarscher Schulen wächst weiter

Die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen der Samtgemeinde Elbmarsch erfreut sich wachsender Beliebtheit. "Jedes zweite Grundschulkind in unserer Region besucht eine Einrichtung der Nachmittagsbetreuung. Neben einem gemeinsamen Mittagessen und den Hausaufgaben bleibt viel Zeit, um an den unterschiedlichen Angeboten des Nachmittages teilzunehmen", bringt Verwaltungschef Rolf Roth wesentliche Vorzüge auf den Punkt.Die Samtgemeinde ist derzeit Träger von vier Betreuungseinrichtungen an den Standorten Hunden, Marschacht, Stove und Drennhausen.In den Schulen und auf deren Außengelände gibt es laut Roth vielfältige Aktivitäten. "Selbst in den Ferien bleibt die Schule an sechs Wochen im Jahr geöffnet, und die Kinder der Ferienbetreuung können täglich zwischen unterschiedlichen Angeboten auswählen", so Roth. Aus dem Grundschulalltag sei die Nachmittagsbetreuung schon lange nicht mehr wegzudenken und die Nachfrage der Eltern danach kontinuierlich angestiegen. "Dies liegt unter anderem an der hervorragenden Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an allen Standorten", betont Rolf Roth. "Viele Eltern berichten, dass ihre Kinder einfach gerne in die Nachmittagsbetreuung gingen und dies ein Wohlfühlort für sie sei."Neben den Schulzeiten bietet die Samtgemeinde eine Betreuung in den Oster-, Sommer- und Herbstferien zentral an der Grundschule in Marschacht an. Alle Kinder aus der Region, die in eine der Elbmarscher Grundschulen besuchen, können dieses Angebot nach vorheriger verbindlicher Anmeldung in Anspruch nehmen.Die Besonderheit der Nachmittagsbetreuung ist die absolute Verlässlichkeit. Somit können Familien ihren Arbeitsalltag und den gemeinsamen Urlaub weit im Voraus sicher planen. Momentan ist an allen Standorten eine verlässliche Nachmittagsbetreuung von 13 bis 16.30 Uhr gewährleistet.