Ingo Gräper leitet jetzt Salzhäuser Sparkassen-Filiale

Führungswechsel im Salzhäuser Beratungscenter der Sparkasse Harburg-Buxtehude: Ingo Gräper trat dort jetzt als neuer Leiter die Nachfolge von Susanne Gellers an. Diese war acht Jahre lang am Standort Salzhausen tätig und wechselt nun nach insgesamt 25 Jahren in der Kundenberatung nach Harburg und übernimmt dort die Leitung einer internen Abteilung mit 22 Mitarbeitern.Lokale WirtschaftFür Ingo Gräper ist Salzhausen kein unbekanntes Pflaster, denn hier begann er vor 15 Jahren seine Ausbildung. "Ich freue mich auf viele bekannte und neue Gesichter", sagt Gräper. Sparkassen-Regionaldirektor Jörn Stolle bedankte sich bei Susanne Gellers für ihr Engagement und hieß Ingo Gräper herzlich willkommen.