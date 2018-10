Landesfeuerwehr-Ehrung für Salzhäuser Peter Lexau

Auszeichnungen und Beförderungen beim Ball der Salzhäuser Brandschützer

Ihren traditionellen Feuerwehrball feierte jetzt die Freiwillige Feuerwehr Salzhausen im Gasthaus Sander in Eyendorf. Ortsbrandmeister Stephan Boenert freute sich über eine Teilnehmerzahl mit Symbolwert für die Brandschützer denn er begrüßte genau 112 Gäste (!) zur Veranstaltung. Unter ihnen waren auch Kreisbrandmeister Volker Bellmann, Gemeindebrandmeister Jörn Petersen und Ehrengemeindebrandmeister Hermann Köster.Nach einem opulenten Büffet ließ Stephan Boenert seine Feuerwehrleute auf der Tanzfläche antreten und übergab Volker Bellmann das Wort. Dieser freute er sich, dass der neue, unter Federführung des Landkreises Harburg beschaffte Rüstwagen kürzlich in Salzhausen in Dienst gestellt wurde (das WOCHENBLATT berichtete). Bellmann bedankte sich für die Bereitschaft der Salzhäuser, die zusätzlich notwendige Ausbildung und die teils belastenden Einsätze auf sich zu nehmen.Feuerwehr aktuellAnschließend zeichnete Bellmann den ehemaligen Ortsbrandmeister Peter Lexau mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 50-jährige Mitgliedschaft aus. Lexau war 1968 in die Feuerwehr Salzhausen eingetreten und bereits 1972 zum Ortsbrandmeister gewählt worden. Dieses Amt übte er bis 1984 aus. In dieser Zeit wurden die Jugendfeuerwehr gegründet und das neue Gerätehaus gebaut.Für 40-jährigen aktiven Dienst wurde Erster Hauptfeuerwehrmann Jürgen Lübberstedt mit dem Ehrenzeichen des Landes Niedersachsen gekürt.Gemeindebrandmeister Jörn Petersen beförderte Florian Rehr und Björn Rieckmann zu Oberfeuerwehrmännern. Lukas Boenert, Jonas Demir, Julius Fachet und Maximilian Schaedel ernannte er nach absolvierter Grundausbildung zu Feuerwehrmännern.Eine besondere Überraschung hatte Stephan Boenert für Hauptlöschmeister Marco Beyer parat. In Anerkennung seiner Verdienste um die Feuerwehr Salzhausen verlieh er ihm die Ehrennadel der Feuerwehr Salzhausen. Marco Beyer ist seit 19 Jahren als stellvertretender Gruppenführer bzw. Gruppenführer Mitglied des Ortskommandos. Zudem betreut er seit 18 Jahren die Internetpräsenz der Wehr.Nach einem guten Essen und den Regularien eröffneten Stephan Boenert und seine Frau schließlich mit dem Ehrentanz die Tanzfläche, die blitzschnell gut gefüllt war. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Brandschützer mit ihren Gästen.