Nachruf auf Salzhäuser Grundschul-Lehrerin Anne Siedentopf

Die Grundschule Salzhausen-Eyendorf trauert um eine langjährige, verdiente Lehrerin: Anne Siedentopf verstarb kürzlich mit 62 Jahren nach einem tragischen Unglücksfall. Sie hinterlässt Ehemann Dr. Christian Siedentopf und zwei erwachsene Kinder.Anne Siedentopf, die in Luhmühlen lebte, war rund 30 Jahre lang an der Grundschule tätig. "Sie hat hier von uns allen am längsten gearbeitet. Einige meiner heutigen Kollegen wurden schon von ihr unterrichtet", sagt Schulleiterin Claudia Rückforth gegenüber dem WOCHENBLATT. "Anne sprühte vor Optimismus, Freude und Lebensmut. Sie sah in allen Dingen immer etwas Positives und hatte auch für die Kinder in unserer Schule ein ganz großes Herz", beschreibt Rückforth, was die Verstorbene als Mensch auszeichnete. "Viel Positives hineingebracht" habe Anne Siedentopf auch in das Lehrerkollegium. "Sie unterstützte und half uns, wo sie konnte. Das machte ihre Persönlichkeit ebenfalls aus."In ihrer Freizeit engagierte sich Anne Siedentopf 17 Jahre lang im MTV Salzhausen, wo sie beim Yoga und in Gymnastikgruppen aktiv war. "Wir werden uns gern an Anne mit ihrer ruhigen und netten Art erinnern", würdigt der MTV-Vorstand die Sportfreundin in seinem Nachruf.