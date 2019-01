"Abend der schönen Künste" im Gymnasium Salzhausen

"Etwas Schönes sehen, hören und genießen" lautet das Motto eines "Abends der schönen Künste", zu dem das Gymnasium Salzhausen alle Interessierten in das Forum der Schule einlädt. Die Idee zu dem Kreativ-Event hatten die Lehrer Stefanie Simon und Christian Stahl-Streit. "Die Lernenden, aber auch die Lehrkräfte sollen die Möglichkeit erhalten, zu musizieren, selbst geschriebene oder fremde Gedichte oder Geschichten vorzutragen, etwas szenisch zu spielen, eigene Kunstwerke zu präsentieren oder andere Dinge vorzustellen, die im Unterricht oder abseits davon erarbeitet wurden", so die Initiatoren. Auf dem Programm stehen Beiträge von Schülern sämtlicher Jahrgangsstufen und von Lehrern. Zudem bieten die Schülergenossenschaft "FairSalzen" Getränke und die Koch-AG kleine Snacks an.Mi., 16.1., Forum des Gymnasiums (Kreuzweg 33) in Salzhausen. Eintritt frei!