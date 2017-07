Endlich mehr Platz: Sparkasse Harburg Buxtehude unterstützt die Schützengilde

Schon lange hatten sich die Sportschützen der Gilde mehr Platz in ihrem viel zu eng gewordenen Vereinsheim am Gildeweg 1 gewünscht. Mit Hilfe vieler fleißiger Helfer und finanzieller Unterstützer entstanden jetzt zwei neue komfortable Räume, die kürzlich beim Schützenfest eingeweiht wurden.Über steigende Eintrittszahlen freuen sich der Erste Vorsitzende Hans-Jürgen Lindner und sein Stellvertreter Wolfgang Kölzer. Beide sind langjährige Aktive und seit 19 Jahren im Vorstand engagiert. Insgesamt gehören dem Verein 408 Mitglieder an. Davon sind 56 Jugendliche und Jungschützen. "Die finden jetzt in den gerade eingeweihten neuen Räumen „optimale Bedingungen vor" sagt Hans-Jürgen Lindner.