Rundumbetreuung von Senioren: Sozialstation in Harsefeld kümmert sich monatlich um rund 400 Patienten

Als 2004 der private Pflegedienst in der Seniorenanlage "Aue Terrassen" aufhörte, sprang die Sozialstation dort ein und übernahm unter der Leitung von Irmgard Ropers die Betreuung der Bewohner. Der nächste Schritt war dann - ein großes Ansinnen von Schwester Maria - die Einrichtung einer Tagespflege. "Damals war die einzige Tagespflege in Stade und die Nachfrage stieg", so Bernd Meinke. Also wurde 2011 in einem freien Anbau der "Aue Terrassen" das "Storchennest" eingerichtet und die Plätze für die Tagesgäste drei Jahre später von zwölf auf 16 aufgestockt. Zusätzlich bietet die Sozialstation seit 2008 eine Seniorenbegleitung an: Qualifizierte Kräfte helfen Senioren in ihren eigenen vier Wänden, auch um die Angehörigen zu entlasten."Noch ist die Samtgemeinde in der Seniorenbetreuung gut aufgestellt", sagt Bernd Meinke. "Aber es wird immer schwieriger, gutes Personal zu bekommen."Weitere spannende Themen gibt es im aktuellen Harsefeld-Magazin