Fußweg wird breiter, Fahrbahn schmaler: Sanierung der Harsefelder Herrenstraße beginnt Mitte März

Fahrbahn wird schmaler

"Die Herrenstraße erhält im unteren Bereich die gleiche Optik wie oben am Kreisel bei Geli", erläutert Rathauschef Rainer Schlichtmann. Auch die Friedrich-Huth-Straße sei in der gleichen Weise gestaltet. Damit Radfahrer keine dauernde "Berg- und Talfahrt" absolvieren müssen, werden bei den Auffahrten die Bürgersteige nicht abgesenkt, sondern mit schrägen Kantsteinen versehen, die quasi als Rampe im Mini-Format fungieren.Mehr Platz erhalten Radfahrer und Fußgänger: Dort, wo Hauseingänge liegen, wird der kombinierte Fuß- und Radweg auf bis zu 3,60 Meter verbreitert. So soll verhindert werden, dass ein Passant, der das Haus verlässt, nicht mit einem Radler kollidiert. Das geht allerdings zu Lasten der Fahrbahnbreite: Diese betrug bisher 7,75 Meter und wird künftig auf 6,50 Meter reduziert. Beibehalten werden sämtliche Parkbuchten: "Die Anzahl der Stellplätze entlang der Herrenstraße wird sich nicht verringern", sagt Schlichtmann.Der erste Bauabschnitt soll nach Angaben des Planers Rolf Rudorffer bis Anfang November fertiggestellt sein. So will man verhindern, dass das Weihnachtsgeschäft im Ort durch die Baumaßnahme beeinträchtigt wird.Schlichtmann sichert zu, dass es ähnlich wie bei der Sanierung der Marktstraße regelmäßige Baustellen-Treffen geben soll. Auf diesen wöchentliche Treffen können sich die Anwohner über den Baufortschritt informieren und sich mit Anregungen einbringen. Vor Beginn der Bauarbeiten wird noch eine "Beweissicherung" vorgenommen: Ein Gutachter nimmt sämtliche angrenzenden Gebäude in Augenschein und dokumentiert für den Fall späterer Schadensersatzforderungen den Zustand sämtlicher Hausfassaden.